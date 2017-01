Dänemark Sternekoch Redzepi siehtEssen als Flucht aus dem Digitalen

René Redzepi ist Chefkoch des "Noma" in Kopenhagen. Foto: Daniel Deme Foto: dpa

München - Für Sternekoch René Redzepi (39) aus Kopenhagen ist der Digitale Wandel der Grund für das große Interesse an den Themen Kochen und Essen. "Alles passiert heute auf dem Smartphone. Was bitte kannst du da noch anfassen?", sagte der Däne der "Süddeutschen Zeitung".

Essen werde auf lange Sicht das einzig sein, das Menschen mit der analogen Welt verbinde. "Haptik, Geschmack - die Leute sehnen sich nach dem Authentischen." Redzepi ist Chefkoch des "Noma" in Kopenhagen, das eine Fachzeitschrift vier Mal zum besten Restaurant der Welt gekürt hat. Am 9. Februar kommt eine Dokumentation in die Kinos, die den Aufstieg des Lokals und seines mittlerweile berühmten Chefkochs nacherzählt.

Wenige Wochen später will Redzepi das Lokal vorübergehend schließen und in einer autonomen Wohnsiedlung neu eröffnen - mit komplett neuem Konzept und großen Ambitionen. "Wir haben kulinarisch noch nicht einmal einen Bruchteil von dem entwickelt, was möglich ist", sagte er. Die Kochkunst braucht dabei seiner Meinung nach auch mehr Wissenschaft und Diskussionen: "Wir sind noch viel zu kritiklos!"