Darmstadt/Stuttgart Automaten-Sprengungen: Angeklagter räumt Taten ein

Darmstadt/Stuttgart.

Im Prozess um gesprengte Fahrkarten-Automaten hat der Angeklagte vor dem Landgericht Darmstadt mehrere Taten eingeräumt. Zudem kündigte der 36-Jährige zum Prozessauftakt am Mittwoch eine umfangreiche Aussage an. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Diebstahl und Sachbeschädigung in sechs Fällen vor.