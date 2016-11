Darmstadt VfB Stuttgart verliert Testspiel gegen Darmstadt mit 1:4

Sama scheitert im Training vor einigen Tagen am gut postierten Benjamin Uphoff. Jetzt ging auch das Testspiel gegen Darmstadt in die Hose Foto: Galm / ZVW

Stuttgart. Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 klar verloren. Bei strömendem Regen gewann der Bundesligist am Freitag am VfB-Clubzentrum mit 4:1 (1:1). Der wegen einiger Länderspielabstellungen auch mit Spielern aus der zweiten Reihe und Nachwuchstalenten angetretene VfB ging durch Philip Heise früh in Führung (4. Minute). Antonio Colak (7.), Aytac Sulu (45.), Dominik Stroh-Engel (66.) und Denys Oliinyk (89.) drehten jedoch die Partie zugunsten der Gäste.