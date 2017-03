Dettingen Dreijähriger setzt sich ans Steuer: 10 000 Euro Schaden

Dettingen.

Ein Dreijähriger unternahm in Dettingen erste Fahrversuche und richtete dabei Schaden von rund 10 000 Euro an. Die Mutter des Unfallverursachers stellte am Samstagnachmittag ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab und stieg aus, um einen Einkaufswagen zu holen. Diese Zeit nutzte der Sohn um aus seinem Kindersitz auf der Rückbank nach vorne auf den Fahrersitz zu klettern. Hinterm Steuer versuchte er mehrmals den Motor zu starten. Da der Schlüssel steckte, der erste Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, gelang es dem Jungen das Auto mehrere Sätze nach vorne zu bewegen.