Deutschland 55-jährige Deutsche auf Bali getötet

Jakarta - Auf der indonesischen Urlauberinsel Bali ist eine 55-jährige Deutsche getötet worden. Die kaum bekleidete Leiche der Frau wurde bereits am vergangenen Donnerstag in einem Flussbett gefunden - an Armen und Beinen gefesselt. Die Polizei bestätigte entsprechende Zeitungsberichte, ohne Details zu nennen. Die Frau war nicht als Touristin auf der Insel, sondern hatte dort schon länger gelebt. Nach lokalen Medienberichten geht der Fall möglicherweise auf einen Streit um das neugebaute Haus der Deutschen zurück.