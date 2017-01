Berlin Abgeordnete wollen Aufklärung im Fall Amri

Zur selben Zeit wird der Fall Amri auch den Rechtsausschuss beschäftigen. Beide Sitzungen sind nicht öffentlich. Später am Nachmittag beschäftigt sich noch der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit dem Fall Amri. Dabei wird auch das Versagen der Behörden eine Rolle spielen.

Der 24-jährige Tunesier hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Der als islamistische Gefährder eingestufte Mann war zuvor vom Radar der Behörden verschwunden. Vier Tage nach dem Anschlag wurde Amri bei einer Kontrolle in Italien von einem Polizisten erschossen.