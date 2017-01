Deutschland Auto-Neuzulassungen legen 2016 zu

Im vergangenen Jahr wurden gut 3,35 Millionen Neuwagen zugelassen - ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2015. Foto: Armin Weigel/Archiv Foto: dpa

Berlin.

Der deutsche Automarkt ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge gewachsen. Gut 3,35 Millionen Neuwagen wurden zugelassen, ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2015, wie der Verband der Automobilindustrie in Berlin mitteilte.