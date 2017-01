Deutschland Biathlet Peiffer läuft bei Fourcade-Sieg auf Rang zwei

Arnd Peiffer jubelt in Oberhof über seinen zweiten Platz. Foto: Hendrik Schmidt Foto: dpa

Oberhof - Die erneute Machtdemonstration von Ausnahmekönner Martin Fourcade hat Arnd Peiffer zwar nicht verhindern können. Aber mit Rang zwei in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Oberhof versetzte der Harzer die rund 20 000 Zuschauer in Jubelstimmung.