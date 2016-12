Deutschland Bundesregierung stellt Regeln für automatisiertes Fahren auf

Verkehrsfluss auf der Autobahn: Berlin will das automatisierte Fahren in Deutschland vorantreiben. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

Berlin.

Die Bundesregierung will das automatisierte Fahren in Deutschland mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorantreiben. Ein Gesetzentwurf befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung.