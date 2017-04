Deutschland BVB-TrainerTuchel:"Hätten uns mehr Zeit gewünscht"

Dortmund - BVB- Trainer Thomas Tuchel hat die schnelle Wiederansetzung des Champions-League-Spiels gegen den AS Monaco nur einen Tag nach der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus kritisiert. "Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen", sagte der Coach kurz vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky. In Nyon sei entschieden worden, "wird gleich noch gespielt oder wird am nächsten Tag gespielt, ohne dass das Ausmaß irgendwie klar war", sagte Tuchel und kritisierte damit auch die Europäische Fußball-Union UEFA. Tuchel hatte den Spielern freigestellt, am Abend zu spielen.