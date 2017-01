Deutschland "Can"-Schlagzeuger Jaki Liebezeit gestorben

Köln - Jaki Liebezeit, Schlagzeuger der Krautrock-Band "Can", ist tot. Das teilte die Band über Facebook und Twitter mit. Er starb demnach gestern an einer Lungenentzündung. Der Musiker wurde nach Label-Angaben 78 Jahre alt. Die Kölner Band "Can" galt als eine der führenden avantgardistischen Bands der 70er Jahre. Sie mixte Klassik, Free Jazz und Rock-Rhythmen mit komplizierten Harmonien und elektronischen Effekten - und wurde zum Vorreiter von New Wave und Elektro-Pop. Liebezeit war für sein reduziertes Spiel bekannt.