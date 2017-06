Frankfurt/Main Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex 1,00 Prozent auf 12 880,80 Punkte. Damit rückt die am Mittwoch erreichte Bestmarke von 12 921 Punkten wieder in Reichweite, die der Dax anschließend nicht hatte verteidigen können.

Auch die anderen Indizes präsentierten sich zu Wochenbeginn freundlich: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen legte um 0,94 Prozent auf 25 466,06 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,75 Prozent auf 2292,26 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,09 Prozent auf 3582,66 Punkte hoch.

Bei der französischen Parlamentswahl am Sonntag hatte das Parteibündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen. Damit sicherte sich der sozialliberale Präsident eine komfortable Machtbasis für seine Reformen, mit denen er unter anderem Frankreichs Wirtschaft international wieder konkurrenzfähig machen will.

In Asien profitierten die Aktienkurse von einem deutlichen Anstieg der japanischen Exporte.

Im Dax gab eine Kaufempfehlung der US-Bank Morgan Stanley Eon Auftrieb: Die Aktien des Versorgers eroberten mit plus 1,70 Prozent die Indexspitze.

Zu den MDax-Favoriten gehörten die Titel von Airbus, die um 1,96 Prozent anzogen. Laut einem Pressebericht kann der Luftfahrt- und Rüstungskonzern auf einen rund 5 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag aus Peru hoffen. Der Billigflieger Viva Air Peru wolle rund 30 Flugzeuge vom Typ A320neo und 15 Jets vom Typ A320ceo bestellen, hieß es. Derzeit leidet Airbus darunter, dass sein Flaggschiffs A380 kaum noch gefragt ist. Daher will das Unternehmen durch den Anbau riesiger, abgeknickter Flügelenden den Treibstoffverbrauch des weltgrößten Passagierjets um 4 Prozent verringern.

Im Kleinwerte-Index SDax verteuerten sich die Aktien der Startup-Schmiede Rocket Internet um 1,36 Prozent. Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero, an dem Rocket rund 35 Prozent hält, peilt bei seinem Börsengang ein Gesamtvolumen von bis zu fast einer Milliarde Euro an. Platziert werden sollen bis zu rund 39 Millionen Aktien für einen Preis zwischen 22,00 und 25,50 Euro. Die Papiere sollen erstmals am 30. Juni gehandelt werden.

Für vergleichsweise wenig Bewegung bei den betroffenen Werten sorgte die einzige Änderung in der Zusammensetzung der Dax-Familie, die am heutigen Montag in Kraft tritt: Im SDax ersetzt das Immobilienunternehmen Grand City Properties die Online-Lotterie Zeal Network.