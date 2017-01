Deutschland Industriedaten und Bilanzen dürften Dax auf Trab bringen

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: Fredrik von Erichsen Foto: dpa

Frankfurt/Main - Nach einem ausgesprochen ruhigen Beginn des neuen Jahres dürften in der zweiten Woche Konjunkturdaten und einige Unternehmensbilanzen den Handel am deutschen Aktienmarkt wieder beleben.

Dabei herrscht nach der Dezember-Rally im Dax und weiteren Gewinnen in der ersten Januarwoche gewisser Optimismus, dass auch das Jahr 2017 letztlich ein gutes Börsenjahr werden dürfte.

Der Dax schloss am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent bei 11 599,01 Punkten. Der MDax sank um 0,12 Prozent auf 22 255,27 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax kam mit minus 0,01 Prozent auf 1838,89 Punkte kaum vom Fleck. In der ersten Handelswoche des Jahres verbuchte der Dax insgesamt einen Gewinn von einem Prozent.

"Der positive Jahresauftakt stimmt hoffnungsvoll", sagte Investmentanalyst Wolfgang Albrecht von der LBBW. Er verwies darauf, dass ein positiver Jahresstart im Dax statistisch als gutes Omen für den weiteren Verlauf gelte. Auch die DZ Bank und die Privatbank Merck Finck schreiben von einer weiterhin guten Stimmung sowie konjunkturell günstigen Aussichten für 2017.

Die neue Woche startet am Montag mit Daten zur deutschen Industrieproduktion, von denen sich vor allem die Helaba positive Überraschungen verspricht, sowie zum Außenhandel im November. "Die bislang schleppend verlaufene Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes dürfte vor ihrem vorläufigen Ende stehen und damit Investitionen sowie dem Außenhandel Impulse verleihen", schrieb Volkswirt Stefan Mütze.

Daten zur Industrieproduktion im November in der Eurozone folgen am Donnerstag. Wichtige Konjunkturdaten aus den USA stehen dagegen erst heute an. Dann werden dort die Einzelhandelsumsätze des Weihnachtsmonats Dezember veröffentlicht. Außerdem stehen Daten zum von der Universität Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen für den Monat Januar auf der Agenda.

Von den Unternehmen wird zum Wochenstart der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental seine vorläufige Jahresbilanz veröffentlichen. Dank eines wohl ordentlichen Schlussquartals dürfte der Dax-Konzern die im Oktober gekappten Jahresziele erreicht haben. Unter den kleineren Werten stehen am Donnerstag dann noch Zahlen vom Autozulieferer Hella zum zweiten Geschäftsquartal 2016/17 und von Südzucker zu dessen dritten Geschäftsquartal an.

Heute stehen schließlich noch die Bilanzen zum Schlussquartal 2016 der Banken JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo im Blick der Anleger, denn in der Regel beeinflussen die Zahlen aus den USA auch die Aktienkurse der europäischen Branchenkollegen.