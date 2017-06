Deutschland Dax schafft im Kielwasser der Wall Street neue Bestmarke

Damit ließ er sein bisheriges Rekordhoch von 12.921 Punkten hinter sich, an dessen Überwindung er zu Wochenbeginn noch knapp gescheitert war. Gegen Mittag bröckelte das Plus aber ab und lag noch bei 0,33 Prozent auf 12.932,08 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,52 Prozent auf 25.664,62 Zähler hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,10 Prozent auf 2299,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,36 Prozent auf 3592,54 Punkte vor.

Spitzenreiter im Dax war am Dienstag ProSiebenSat.1: Die Aktien des Medienkonzerns profitierten mit plus 2,36 Prozent vom Verkauf des schwedischen Reiseportal-Betreibers Etraveli an den Finanzinvestor CVC für rund eine halbe Milliarde Euro.

Eine Kaufempfehlung der US-Bank Merrill Lynch bescherte Eon einen Kursanstieg von 1,95 Prozent. Damit setzten die Anteilsscheine des Versorgers ihre Rally fort - sie hatten schon zuletzt von positiven Analystenkommentaren profitiert.

Stahlwerte litten unter der Furcht vor amerikanischen Schutzzöllen. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte in einem Interview mit Bloomberg TV angedeutet, Präsident Donald Trump sei geneigt, Schritte zum Schutz der Branche zu unternehmen. Zuvor hatte es Dumping-Vorwürfe der US-Regierung gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten gegeben, darunter auch gegen die deutsche Salzgitter AG. Deren Aktien waren mit minus 1,16 Prozent Schlusslicht im MDax. Im Dax sanken die zuletzt gut gelaufenen Thyssenkrupp-Titel um 0,56 Prozent.