Berlin - Steigende Ölpreise haben die Energiekosten für Verbraucher in Deutschland zum Jahreswechsel ansteigen lassen. Am deutlichsten war die Entwicklung beim Heizöl, das im Dezember fast 12 Prozent teurer war als im Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Energiepreis-Monitor der European Climate Foundation hervor. Für Benzin und Diesel mussten die Deutschen zum Jahresende im Schnitt 3,6 Prozent mehr zahlen als noch im November. Alles in allem stiegen die Energiepreise im Dezember um 2,3 Prozent.