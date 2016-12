Deutschland Experte erwartet 100.000 Drohnen unter dem Weihnachtsbaum

Drohnen könnten sich in diesem Jahr als Trend-Geschenk zu Weihnachten entpuppen. Foto: Sven Hoppe Foto: dpa

Berlin. Schon bald werden noch viel mehr Propeller am Himmel schwirren: Drohnen als Trend-Geschenk zu Weihnachten bereiten den Experten großes Kopfzerbrechen.

"Beim diesjährigen Weihnachtsfest werden mindestens 100.000 Drohnen verschenkt, schätzen wir", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Flugsicherung (DFS), Klaus-Dieter Scheurle, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Derzeit würden rund 400.000 der Apparate in Deutschland genutzt. "Im Jahr 2020 sprechen wir schon von mehr als einer Million Drohnen in Deutschland." Scheurle forderte daher eine Registrierungspflicht beim Kauf von Drohnen: "Für eine faire und sichere Integration unbemannter Fluggeräte in den Luftraum ist sie unverzichtbar."