Deutschland FC Bayern vor Herbstmeisterschaft

21 FC Bayern München 6 Werder Bremen 4 Borussia Mönchengladbach 3 1. FC Köln, Hamburger SV, Borussia Dortmund 2 FC Schalke, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen

München - Der FC Bayern steht kurz vor der 22. sogenannten Herbstmeisterschaft und ist auf bestem Weg zum nächsten Meistertitel. In 18 von 21 Fällen (85,7 Prozent) zuvor standen die Münchner nach Rang eins zur Halbzeit auch am Saisonende in der Fußball-Bundesliga ganz oben.