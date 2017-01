Deutschland FDP stimmt sich auf Wahljahr 2017 ein

Will mit seiner Partei zurück in den Bundestag: FDP-Chef Christian Lindner. Foto: Kay Nietfeld Foto: dpa

Stuttgart . Bei ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart stimmen sich die Freien Demokraten heute auf das Wahljahr 2017 ein. Für die FDP geht es nach dem Debakel von 2013 um den Wiedereinzug im Herbst in den Bundestag. Davon dürfte nicht nur die Zukunft von FDP-Chef Christian Lindner abhängen, sondern auch die der ganzen Partei. Die FDP steht in Umfragen bundesweit zur Zeit bei sechs Prozent.

Bereits im Frühjahr sind drei Landtagswahlen: Ende März im Saarland und in der ersten Maihälfte kurz hintereinander in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im Saarland steht es nach den derzeitigen Umfragen eher ungünstig für einen Einzug in das Landesparlament, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind die Aussichten dagegen ganz gut.

Themenschwerpunkte sind nach Angaben von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer "mehr Mut zur sozialen Marktwirtschaft, weg von staatlicher Überregulierung und Planwirtschaft, mehr Investitionen in Innovationen und Bildung". Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt dürfte auch das Thema innere Sicherheit die Debatten bestimmen.