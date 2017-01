Deutschland Gabriel: Sicherheitsdebatte geht um mehr als härtere Gesetze

Berlin - In der aktuellen Sicherheitsdebatte hat SPD-Chef Sigmar Gabriel davor gewarnt, sich nur auf Gesetzesverschärfungen zu konzentrieren. In einem Konzeptpapier plädiert Gabriel dafür, auch den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. In dem Papier heißt es demnach: Lebendige Städte und Gemeinden schaffen, Beschäftigung sichern, Kultur fördern, soziale Sicherheit gewährleisten, in Bildung investieren - dies sei ebenso wichtig wie die Verbesserung der Sicherheitsarchitektur.