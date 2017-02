Deutschland Gabriel sieht große Gemeinsamkeiten mit Pence und Tillerson

Washington - Außenminister Sigmar Gabriel hat bei den ersten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence in Washington große Gemeinsamkeiten festgestellt. Es gebe zwar Differenzen mit US-Präsident Donald Trump bei den Themen Migration, Europa oder der Haltung zu Russland, sagte Gabriel. In den Gesprächen mit Pence und Tillerson hätten sich diese Unterschiede aber nicht gezeigt. Sowohl Pence als auch Tillerson hätten klar gemacht, dass sie ein Interesse an einer Stärkung Europas haben.