Deutschland Gauck rühmt Herzog als Mann klarer Worte

Berlin.

Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen gestorbenen Amtsvorgänger Roman Herzog als unermüdlichen Mahner für Reformen gewürdigt. "Roman Herzog hat Reformbereitschaft angemahnt, als die Bundesrepublik dieser Mahnung in besonderer Weise bedurfte", sagte Gauck am Dienstag im Schloss Bellevue. "Wie notwendig Veränderungen sind, um Wohlstand und soziale Sicherheit zu gewährleisten, hat er uns immer wieder vor Augen geführt." Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident war, starb am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) im Alter von 82 Jahren.