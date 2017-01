Deutschland Handelskonzern Würth wächst abermals kräftig

Künzelsau.

Gute Geschäfte in Süd- und Osteuropa halten den Werkzeug-Handelskonzern Würth auf Wachstumskurs. Der Umsatz sei um 7,1 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte Würth am Montag in Künzelsau mit. Schwächen in Westeuropa und Nordamerika mit Erlös-Zuwächsen von je etwa zwei Prozent konnten mehr als ausgeglichen werden. Vor allem in Italien (11 Prozent plus) und Spanien (10 Prozent plus) sowie Polen lief es sehr gut. In Deutschland stiegen die Erlöse um 5,8 Prozent.