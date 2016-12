Deutschland Heiner Lauterbach: Nicht von Angst leiten lassen

Maya Lauterbach und ihr Vater Heiner in einer Szene des ARD-Zweiteilers "Spuren der Rache". Foto: Luis Koppelkamm Foto: dpa

München - Schauspieler Heiner Lauterbach (63) will sich nicht von Angst leiten lassen. "Viele von uns haben definitiv zu viel Angst und versauen sich so das Leben", sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München.