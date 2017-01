Deutschland IS-Sympathisantin wegen Messerattacke zu Haft verurteilt

Celle - Eine 16-jährige IS-Sympathisantin muss für den Messerangriff auf einen Polizisten sechs Jahre ins Gefängnis. Das hat das Oberlandesgericht Celle in Niedersachsen entscheiden. Safia S. hatte den Mann im Februar 2016 auf dem Hauptbahnhof Hannover attackiert und schwer verletzt. Das Gericht wertete die Tat als versuchten Mord und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Verteidigung will in Revision gehen. Ein 20-Jähriger wurde als Mitwisser zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.