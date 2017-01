Deutschland Kalenderblatt 2017: 21. Januar

3. Kalenderwoche, 21. Tag des Jahres

Noch 344 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Agnes, Meinrad

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Umwandlung des Suhrkamp Verlags von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft ist unter Dach und Fach, teilt der Verlag in Berlin mit.

2012 - Die 16-jährige holländische Weltumseglerin Laura Dekker erreicht nach einjähriger Reise wieder die Karibikinsel Sint Maarten. Sie ist damit der bis dahin jüngste Mensch, der jemals allein die Welt umsegelt hat.

2010 - Die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate will sich durch die Einrichtung einer "Bad Bank" von Altlasten befreien, auf die Vermögenswerte von bis zu 210 Milliarden Euro übertragen werden sollen.

2007 - Bei den Parlamentswahlen in Serbien erzielt das so genannte demokratische Lager eine klare Mehrheit.

1997 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der tschechische Ministerpräsident Vaclav Klaus unterzeichnen in Prag die deutsch-tschechische Aussöhnungserklärung.

1957 - Der Bundestag verabschiedet in dritter Lesung ein Gesetz zur Rentenreform, das die Rente an die Bruttolöhne koppelt. Damit soll die Entwertung durch Inflation verhindert werden.

1947 - General George Catlett Marshall wird als Außenminister der Vereinigten Staaten vereidigt. Nach ihm benannt ist der Plan, der die Wirtschaft in Europa wieder aufbauen soll.

1925 - In Albanien proklamiert die Nationalversammlung die Republik.

1775 - Auf Verfügung der russischen Zarin Katharina II. der Großen wird in Moskau der aufständische Kosakenführer Jemiljan Iwanowitsch Pugatschow enthauptet.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Einen Schrecken bekommt eine Amerikanerin im US-Bundesstaat Florida, als sie ihren Kühlschrank öffnet: Die dort eingelagerte Wildente hebt ihren Kopf und sieht die Frau an. Die Entendame war von einem Jäger ins Bein und einen Flügel geschossen und daraufhin für tot gehalten worden.

GEBURTSTAGE

1985 - Aura Dione (32), dänische Songwriterin, ("Columbine")

1955 - Jeff Koons (62), amerikanischer Künstler, ("Balloon Dog")

1950 - Billy Ocean (67), britischer Popmusiker und -sänger, ("Get Outta My Dreams, Get Into My Car")

1929 - Bibi Johns (88), schwedische Schlagersängerin und Schauspielerin, ("Wehe, wenn sie losgelassen")

1905 - Christian Dior, französischer Modeschöpfer, kreierte 1947 den "New Look", gest. 1957

TODESTAGE

1992 - Jack Dupree, amerikanischer Sänger und Pianist, "Walking the Blues / Daybreak Rock", geb. 1909

1831 - Achim von Arnim, deutscher Dichter, Vertreter der Heidelberger Romantik, ("Isabella von Ägypten"), geb. 1781