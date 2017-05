Wangen im Allgäu.

Eine trächtige Kuh hat binnen zwei Tagen zwei Wanderer bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Samstag ein 61-Jähriger auf einem Wanderweg unterwegs, der durch eine eingezäunte Weidewiese mit Braunvieh führte. Dort attackierte die Kuh den Mann und nahm ihn laut Polizei am Gesäß auf die Hörner. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt in eine Uniklinik gebracht und dort operiert. Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass bereits am Tag davor ein 74-Jähriger durch dieselbe Kuh verletzt worden war.