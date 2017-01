Deutschland Lammert verlangt Konsequenzen aus Berliner Anschlag

Berlin - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat einen Monat nach dem islamistischen Anschlag von Berlin eine besonnene und konsequente Reaktion des Staates angekündigt. Die Erkenntnisse über den als Gefährder bekannten Attentäter "zwingen uns, die Sicherheitsarchitektur in unserem Land zu überdenken", sagte Lammert in einer Gedenkrede im Bundestag. Zugleich warnte er, Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion in Sippenhaft zu nehmen "für terroristische Gewalt, vor der sie vielfach selbst geflohen sind". Die Muslime im Land rief er zur Auseinandersetzung mit ihrer Religion auf.