Deutschland Lufthansa will mehr als 3000 neue Mitarbeiter einstellen

Frankfurt/Main - Die Lufthansa will wie in den vergangenen Jahren auch 2017 Tausende neue Mitarbeiter einstellen. Konzernweit würden mehr als 3000 Mitarbeiter gesucht, teilte Deutschlands größte Fluggesellschaft in Frankfurt mit.