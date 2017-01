Deutschland Martin Walser: "Die AfD wird von selbst verschwinden"

Stuttgart.

Die AfD wird nach Ansicht von Schriftsteller Martin Walser (89) keinen Bestand haben. "Die AfD wird von selbst verschwinden", sagte er der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag in einem Interview zu seinem neuen Buch "Statt etwas oder Der letzte Rank". "Soweit ich Kenntnis habe, hat diese Partei keine politische Substanz, sie bewirtschaftet nur ein Ressentiment, nur etwas, was noch nicht bewältigt ist." Es gebe Bedarf an Aufklärung, damit die rechtspopulistische Partei vergessen werden könne.