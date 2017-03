Deutschland Mildes Frühlingswetter mit viel Sonne bis zur Wochenmitte

Blühenden Magnolie in Düsseldorf. Hoch "Ludwiga" bringt den Frühling ins Land. Foto: Roland Weihrauch Foto: dpa

Offenbach - Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es frühlingshaft und sonnig in Deutschland. Hoch "Ludwiga" bestimme in den nächsten Tagen das Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.