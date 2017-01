Deutschland Milliardenschwerer Geldregen für Aktionäre erwartet

Anteilseigner deutscher Aktiengesellschaften können in diesem Jahr nach Schätzungen mit üppigen Dividenden rechnen. Foto: Daniel Reinhardt/Symbolbild Foto: dpa

Frankfurt/Main - Viele Aktionäre in Deutschland können sich in diesem Jahr auf einen Rekord-Dividendenregen freuen. Die 30 Dax-Konzerne dürften insgesamt rund 31,3 Milliarden Euro an ihre Anteilseigener ausschütten - etwa 7 Prozent mehr als im Vorjahr.