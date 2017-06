Deutschland Nahles will Lohngefälle in Deutschland verkleinern

Berlin.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will das Lohngefälle in Deutschland verkleinern. "Das kann nicht so bleiben", sagte die SPD-Politikerin. Sie kündigte an, dass einem Gespräch mit Spitzenvertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialverbänden zu dem Thema weitere Treffen folgen sollten.