Deutschland Nowitzki führt Dallas zum Sieg - Schröder überzeugt

Dirk Nowitzki (r) feierte mit den Dallas Mavericks einen Heimsieg gegen diie New York Knicks um Kristaps Porzingis.

Dallas - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki findet in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer mehr zur alten Form zurück. Der Würzburger erzielte für die Dallas Mavericks beim 103:95 (52:51) über die New York Knicks in nur 25 Minuten 19 Punkte.