Deutschland Nur 9000 Anträge für E-Auto-Kaufprämie

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt steigt in seinen Dienstwagen, ein Elektroauto. Foto: dpa / Bernd von Jutrczenka/Archiv

Eschborn/Berlin.

Ein halbes Jahr nach dem Start gibt es weiter kaum Interesse an der Kaufprämie für Elektroautos. Bis zum 1. Januar 2017 wurden insgesamt lediglich 9023 Anträge auf eine Prämie gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag in Eschborn mitteilte.