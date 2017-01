Deutschland Polizei bundesweit mit 22 Millionen Überstunden

Gewerkschaftschef Oliver Malchow sagte dem Blatt: "Die Zahl der Überstunden entspricht der Arbeitskraft von 9000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund."

Bei der Bundespolizei sind bereits 3000 zusätzliche Stellen eingeplant. Allerdings werden die ersten neuen Polizisten nicht vor 2019 ausgebildet sein. Auch die Länder stocken nach jahrelangem Stellenabbau bei der Polizei inzwischen wieder auf.

Die Grünen machen indes CDU und CSU für die vielen Überstunden deutscher Polizisten verantwortlich. "Die Union stellt seit zwölf Jahren den Bundes-Innenminister – und trägt damit die Verantwortung für das Überstunden-Chaos bei der Polizei", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Pressse-Agentur am Dienstag. "Polizisten fehlen an vielen Stellen, weil die Union in Regierungsverantwortung sie auf Bundes- und Länderebene gekürzt hat." Der "personelle Raubbau" an der Polizei müsse ein Ende haben.