Deutschland Rolling Stones brachten Dieter Kosslick ins Schwitzen

Berlin - Die Rolling Stones haben Berlinale-Chef Dieter Kosslick in seiner 16 Jahre dauernden Amtszeit einen der bisher kniffligsten Höhepunkte beschert.

"Sie hätten in letzter Minute fast noch abgesagt", erinnerte sich der Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" an die Einladung der Rockband im Jahr 2008.

"Ich musste über Stunden die Bauarbeiten am Berliner Stadtschloss stoppen lassen, weil dort die Stones in einem Hotel wohnten und es ruhig haben wollten. In solchen Situationen ist es wichtig, auf keinen Fall den Humor zu verlieren", sagte der 68-Jährige.

Am Ende seien alle Rockmusiker um Mick Jagger vier Tage länger geblieben als geplant. "Das war natürlich toll." Die diesjährige Berlinale beginnt am 9. Februar.