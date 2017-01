Deutschland SAP-Finanzchef warnt vor Risiken von EU-Datenschutzregeln

Das Konzernlogo des Softwarekonzerns an einem SAP-Bürogebäude in Walldorf. Foto: Uwe Anspach Foto: dpa

Walldorf - Europas größter Softwarekonzern SAP hat seine Kritik an den beschlossenen EU-Datenschutzregeln erneuert. Mit den Vorschriften sei auch das Risiko verbunden, dass Start-ups abwandern, etwa in die USA, so SAP-Finanzchef Luka Mucic im Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa.