Bonn - Der Deutsche Schaustellerbund rechnet als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. "Bestimmt wird es das geben", sagte Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg der dpa. Überall würden Sicherheitskonzepte überdacht. In Berlin war im Dezember ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet und viele schwer verletzt worden.