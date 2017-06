Deutschland Schnapsbrenner von Ende des Branntweinmonopols bedroht

Schleswig-Holstein Horst Köhler mit Weltwirtschaftlichem Preis geehrt

Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist in Kiel mit dem Weltwirtschaftlichen Preis geehrt worden. Köhler stehe "wie kaum ein Zweiter für soziale Marktwirtschaft", sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, am Sonntag in seiner Laudatio.