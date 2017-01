Deutschland Schulz wirft Trump Missachtung von Grundwerten vor

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die elementaren Grundwerte der westlichen Gemeinschaft zu missachten. Trump laufe "mit der Abrissbirne durch unsere Grundwerteordnung", sagte Schulz in der ARD-Sendung "Anne Will". Dass der US-Präsident schon in der ersten Woche seiner Amtszeit von einem Gericht gestoppt werden müsse, zeige ja, was da los sei. Ein Gericht hatte das von Trump erlassene pauschale Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern teilweise gestoppt.