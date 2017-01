Frankfurt/Main - Das neue Jahr hat für den deutschen Aktienmarkt stark begonnen. Nahtlos knüpfte der Dax an die positive Entwicklung von Ende 2016 an. Erstmals seit Mitte August 2015 überwand er zeitweise zudem wieder die Marke von 11 600 Punkten. Der deutsche Leitindex beendete den ersten Handelstag 2017 mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 11 598,33 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0465 US-Dollar fest.