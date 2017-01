Deutschland Trump: Merkel setzt auf respektvollen Umgang

Schöntal.

Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel einen Umgang mit Respekt auf der Basis gemeinsamer Werte angemahnt. "Das transatlantische Verhältnis wird nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren als es in der Vergangenheit war. Dafür werde ich arbeiten", sagte Merkel am Samstag bei einer Klausur der baden-württembergischen CDU in Schöntal.