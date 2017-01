Deutschland Verband: Bisher keine Engpässe bei Geldautomaten

In neun Bundesländern gab es einen Warnstreik von Geldboten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / Illustration Foto: dpa

Berlin - Nach den Warnstreiks von Geldboten in neun Bundesländern am Freitag sind nach Angaben des Bankendachverbands Deutsche Kreditwirtschaft bislang keine Engpässe an Geldautomaten bekannt. Auszuschließen sei dies allerdings nicht, sagte eine Sprecherin der dpa.