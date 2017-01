Karlsruhe Verfassungsgericht setzt Verhandlung zur Tarifeinheit fort

Mehrere Gewerkschaften klagen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das Tarifeinheitsgeset. Foto: Uli Deck/Archiv Foto: dpa

Karlsruhe.

Das Bundesverfassungsgericht wendet sich an diesem Mittwoch am zweiten Verhandlungstag der Frage zu, ob das Tarifeinheitsgesetz zu stark in die Rechte der Gewerkschaften eingreift.