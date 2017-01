Deutschland Verkehrsgerichtstag gegen Fahrverbot für Straftäter

Goslar (dpa) – Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) lehnt das von der Bundesregierung geplante Fahrverbot für Delikte außerhalb des Straßenverkehrs ab.Der VGT sehe dafür keinen Bedarf, heißt es in der heute in Goslar veröffentlichten Empfehlung an den Gesetzgeber. Das Bundeskabinett hatte kurz vor Weihnachten einen Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD) beschlossen, wonach Straftäter künftig auch den Entzug ihres Führerscheins fürchten müssen. Fahrverbote von bis zu sechs Monaten sollen als neue mögliche Sanktion künftig für alle Straftaten verhängt werden können.