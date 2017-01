Die große VfB-Halbzeitbilanz Die Tops und Flops der Hinrunde

Stuttgart. Der VfB Stuttgart hatte im Jahr 2016 wahrlich nicht viel zu lachen. Der Abstieg nach 39 Jahren in der Bundesliga, ein radikaler personeller Umbruch im Sommer, ein Trainerrücktritt zum Saisonstart und eine hitzige Mitgliederversammlung Anfang Oktober.

Am Mittwoch starten die Profis des VfB mit einem Leistungstest mit ihrer Vorbereitung für die am 29. Januar mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli startenden Rückrunde. Höchste Zeit also nochmal einen Blick zurück zu werfen, auf die bisherigen 17 Auftrtte der Stuttgarter im Fußball-Unterhaus.

Allen Widerständen zum Trotz ist die Mannschaft um ihren jungen Cheftrainer Hannes Wolf zum Jahresende im Soll: 32 Punkte und der dritte Tabellenplatz stehen nach den ersten 17 Partien im Fußballunterhaus zu Buche. Holt der VfB in der Rückrunde die gleiche Punktzahl, dann sollte das große Ziel, den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, packen. Zumindest, wenn man die letzten Jahre in der zweiten Liga als Maßstab nimmt.

Dennoch lief in der Hinrunde nicht alles rund bei den Stuttgartern. Viel Licht, aber auch Schatten. Die Tops und Flops der Hinrunde: