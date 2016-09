Drogen Mehr Rauschgift-Delikte an Schulen im Südwesten

Der Handel mit Cannabis-Produkten boomt an den Schulen in Baden-Württemberg. Foto: dpa

Stuttgart - Die Rauschgiftkriminalität an baden-württembergischen Schulen hat sich im Fünfjahresvergleich mehr als verdoppelt. Waren es 2011 noch 330 Delikte, die zur Anzeige gebracht wurden, weist die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2015 insgesamt 880 Fälle aus. „Es handelt sich dabei vor allem um den Besitz oder Erwerb von Cannabisprodukten“, sagte Rüdiger Felber, Pressesprecher des Innenministeriums, unserer Zeitung. Die Zahl sei über die Jahre fast kontinuierlich angestiegen – und das trotz eines flächendeckenden Suchtpräventionsprogramms, das die Polizei in enger Abstimmung mit dem Kultusministerium an allen weiterführenden Schule anbietet. „Das Programm wird intensiv nachgefragt und bringt viel Aufklärung in die Klassenzimmer“, bestätigte Stefan Middendorf, Präventionsbeauftragter am Landeskriminalamt.