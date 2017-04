Ehemaliges Klinikareal Entscheidung über Wohnbebauung ist gefallen

Dass auf dem größten Teil des Areals des ehemaligen Kreiskrankenhauses ein Wohngebiet mit gehobenem Anspruch entstehen soll, steht schon lange fest. Ebenso die Namen der Planungsbüros, die diesen Bereich bebauen werden. Noch offen war indes, was genau entlang der Winnender Straße entstehen soll. Nach der Entscheidung des Kreistags, auf dem Areal kein Kreissozialamt zu bauen, sollen auf dem bisher dafür frei gehaltenen Grundstück rund 80 Wohnungen gebaut werden. Die Stadt erhält für 40 Wohnungen Belegungsrechte über 30 Jahre.

Loggien dienen als Schallpuffer

Jetzt hat sich das Preisgericht in einem städtebaulichen Wettbewerb für den Entwurf der Stuttgarter Architekten Ackermann und Raff entschieden. Gepunktet hat das Büro mit einem gelungenen Mix aus öffentlichen Plätzen und Wohnbebauung, vor allem aber mit der lockeren Fassadengestaltung entlang der Winnender Straße. Entlang der stark befahrenen Straße entsteht dem Entwurf zufolge keine abweisende Wand, sondern eine ansprechende Fassade mit Gebäudelücken und Rücksprüngen. Die Wohnungen bekommen verglaste Loggien, die als Schallpuffer dienen sollen und bei Bedarf auch geöffnet werden können. So können die danebenliegenden Schlafzimmer natürlich belüftet werden. An den Gebäudeversätzen führen Fußwege von der Winnender Straße ins neue Wohngebiet. Ein kleines Gästeappartement in Holz mit runden Fenstern ist eingeplant, das allen Bewohnern zur Verfügung stehen soll. Im hinteren Bereich entstehen weitere 40 Eigentumswohnungen in Stadtvillen mit eingezogenen Loggien und in langgestreckten Mehrfamilienhäusern mit großen Balkonen.

Hochwertiges Wohnen an der Winnender Straße

Aufgabe der Planer sei es gewesen, an der Ortseingangsstraße qualitätsvolles Wohnen zu ermöglichen, sagte Oberbürgermeister Andreas Hesky. „Das ist gelungen. Wir sind froh, dass hier kein Bürotrakt entsteht, sondern gutes Wohnen für jeden.“ Dabei musste nicht nur der Verkehr der Winnender Straße berücksichtigt werden, sondern auch ein Höhenunterschied von sechs Metern, wie Jury-Vorsitzender Professor Hans-Dieter Kaiser ausführte. Mit seinen viergeschossigen Gebäuden bekomme das neue Quartier ein städtisches Ambiente und werde damit den heutigen Wohnvorstellungen entsprechen, sagte er. Gebaut wird auch ein drei- bis viergruppiger Kindergarten, der eines Tages in drei Wohnungen umgewandelt werden kann.

Drei öffentliche Bereiche

Drei öffentliche Bereiche sieht der Entwurf vor. Die seien den Planern besonders wichtig gewesen, sagte Alexander Lange, Geschäftsführer des Büros Ackermann und Raff. Auf dem größten der drei Plätze soll nach dem Willen der Kreisbau allerdings ein weiteres Punkthaus gebaut werden. „Das Gebiet wird trotzdem aufgelockert“, zeigte sich der Landrat überzeugt. Die Plätze könnten für Nachbarschaftsfeste und als Spielflächen genutzt werden. Das Gästeappartement und ein Gemeinschaftsraum bleiben im Eigentum der Kreisbau und sollen von allen Bewohnern „als Mehrwert“ genutzt werden können.