Ellwangen Paketbote durch Schläge leicht verletzt

Ellwangen.

Am Mittwochvormittag wurde ein 25-jähriger Paketbote von einem 21-Jährigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige lieferte im Bereich Sandfeld Pakete aus. Zwischen 11 und 11.30 Uhr, wurde er dabei von einer Frau angesprochen, die ihn nach einer für sie bestimmten Lieferung fragte. Sie gab an, eine Mail bekommen zu haben, in der die Lieferung für diesen Tag angekündigt wurde.