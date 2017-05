Emmendingen Polizist erschießt Reha-Bewohner in Notwehr: Kripo ermittelt

Wegen Problemen mit dem 61-jährigen Reha-Bewohner hatten Mitarbeiter am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, habe der Mann sie mit einem Messer bedroht und nach jetzigem Stand der Ermittlungen auch in aggressiver Weise angegriffen. In dieser Notwehrsituation habe ein Polizist geschossen. Der getroffene 61-Jährige sei noch am Einsatzort gestorben.

In den vergangenen Wochen waren in Nordrhein-Westfalen zwei weitere Männer von der Polizei erschossen worden, nachdem sie Beamte mit einem Messer bedroht haben sollen.